Colpaccio dell’Azzurra Colli,. Petrucci affonda il K-Sport

K-SPORT

0

ATLETICO AZZURRA COLLI

1

K-SPORT GALLO (4-3-1-2): Elezaj; Pizzagalli (10’ st Rastelletti), Notariale (42’ st Baruffi), Dominici G., Nobili; Paoli, Peroni (26’ st Vegliò), Dominici E.; Bardeggia; Magnanelli (41’ st Fiorani), A. Torelli. All. Lilli.

ATLETICO AZZURRA COLLI (3-5-2): Scartozzi; Spadoni (37’ st Crementi), Vallorani, Aliffi; Gabrielli, Filipponi, Petrucci (44’ st Albanesi), Canestrelli, Romanazzo (40’ st Acciarri); Gesuè (11’ st Del Marro), Fazzini. All. Morelli.

Arbitro: Animento di Macerata.

Rete: 8’ pt Petrucci su rigore. Note: Spett. 450 circa; ammoniti Scartozzi e Vallorani.

Vittoria di rigore del fanalino di coda a Montecchio. Iniziano bene i locali, infatti da calcio d’angolo Notariale trova Dominici E. che di testa impatta bene ma non trova lo specchio. Poi è Notariale al 7’ a causare un rigore che Petrucci è bravo a insaccare. Reagiscono i padroni di casa pericolosi al 15’ con Bardeggia dal limite, ma Scartozzi è attento. Al 25’ viene negato un di rigore a favore della squadra locale: Paoli anticipa Canestrelli che gli frana addosso ma l’arbitro incredibilmente assegna un calcio di punizione all’Azzurra Colli. Secondo tempo inizialmente sulla falsariga del primo con il Montecchio che fatica a trovare gli spazi. I ragazzi di Morelli si fanno temere sui calci piazzati e su uno di questi Filipponi non inquadra la porta. Poi due grandi occasioni per il Montecchio Gallo: prima Bardeggia lascia partire un tiro che Scartozzi devia in angolo; poi è Notariale a sfiorare il palo.