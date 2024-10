Colpi in serie: ladri in azione negli chalet

Colpi in serie negli stabilimenti balneari del lungomare civitanovese, malviventi a caccia di bottiglie di alcolici. Modesti i bottini, molto più rilevanti i danni a carico dei proprietari degli chalet.

Gli episodi sono avvenuti tra domenica e lunedì, quando ignoti si sono introdotti nello stabilimento balneare Re Sole, sul lungomare nord, dopo aver mandato in frantumi il vetro di un ingresso che dà sulla spiaggia, lontano dalla strada e, dunque, con meno possibilità di essere visti da qualcuno. Ma dall’interno i malviventi non avrebbero portato via nulla. Soltanto danni alla struttura, dunque. Colpo a segno, invece, nel ristorante e stabilimento balneare Giovanni e Anna, sul lungomare Piermanni. Dopo aver spaccato il vetro usando un mattone, i ladri si sono introdotti nel locale e hanno portato via diverse bottiglie di alcolici ma anche prodotti alimentari.

Sul posto per il sopralluogo di rito sono intervenuti i carabinieri. E ora sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per identificare i malviventi.

Nel periodo di passaggio dalla stagione estiva a quella invernale, quando il lungomare torna deserto e più o meno tutti gli stabilimenti balneari chiudono i battenti, si verificano spesso colpi del genere, con i malviventi a caccia di qualcosa da portare via. I bottini sono quasi sempre miseri, perché nessuno lascerebbe mai qualcosa di valore nei locali, specialmente in quelli che d’inverno restano chiusi e lavorano soltanto nel periodo estivo. Ma degni di nota, purtroppo per i proprietari, sono i danni, con le vetrate frantumate da sostituire.

Chiara Marinelli