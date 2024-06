Cerca di colpire i poliziotti con un blocco di cemento: arrestato dopo l’inseguimento

È stato così che gli agenti lo hanno avvicinato, gli hanno spiegato che è vietato sdraiarsi sulle panchine, e lo hanno sanzionato. Il giovane si è quindi alzato e si è diretto verso l’ingresso di un bar, dopo un po’ avrebbe iniziato a urlare, a prendere a calci delle auto in sosta e a infastidire chi passava. Qualcuno ha chiamato il 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia della Volante ma a quel punto l’extracomunitario, che nel frattempo aveva raggiunto piazza Mazzini, è diventato violento: ha preso la base di cemento di un ombrellone e l’ha scagliata contro un poliziotto che fortunatamente è riuscito a schivarla, poi ha raccolto una mattonella di cemento e l’ha lanciata contro le forze dell’ordine.

Gli agenti hanno richiesto l’intervento di altre pattuglie, un poliziotto ha cercato di attingere lo straniero con una scarica di taser ma senza riuscirci. Nel frattempo il giovane ha cercato di far perdere le proprie tracce allontanandosi verso viale Trieste, inseguito dagli agenti, a cui poi si sono uniti altri colleghi e i carabinieri, alla fine è stato bloccato in via Isonzo e portato in questura.

Lì dopo le formalità di rito è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (sarebbero due i poliziotti finiti al pronto soccorso). Questa mattina l’extracomunitario sarà condotto in tribunale a Macerata per la convalida dell’arresto e il conseguente rito direttissimo.