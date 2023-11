Colpito da malore in casa. Addio a Giancarlo Cossiri

È morto all’improvviso Giancarlo Cossiri, 81 anni, nella sua abitazione in via Berardi. È stato imprenditore a capo della Ifi (Informazioni finanziarie e immobiliari) e ha poi ricoperto incarichi anche nella Fondazione Carima. Il suo nome è popolare nell’imprenditoria perché nel 1992 aveva sviluppato l’idea di fondare l’Ifi per rispondere all’esigenza di offrire a istituti di credito, Finanziarie ed aziende informazioni precise, veloci e sicure sui patrimoni immobiliari dei soggetti, fornendo in tal modo un aiuto prezioso nella valutazione dei finanziamenti. Cossiri è stato da sempre un amante dell’arte e tempo fa aveva acquistato alcune statue realizzate da Dante Ferretti per l’Expo di Milano. Nel 2013 è stato il presidente del comitato "Stringiamoci a Coorte", bollato come vicino ad ambienti massonici, balzato alle cronache per l’intenzione di donare al Comune di Macerata una statua dell’artista Ermenegildo Pannocchia per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia. Nel 2020 era sceso in campo in occasione delle amministrative nella lista dei Moderati in appoggio alla candidatura di Narciso Ricotta a sindaco. La scomparsa di Cossiri ha destato profonda commozione. "La notizia – commenta il commerciante e amico Stefano Di Pietro – è stata un fulmine inaspettato. Ho perso una persona molto cara, un signore di altri tempi, con una sensibilità e intelligenza fuori dalla norma, condite dall’ironia. Ci sentivamo spesso e per me Giancarlo è stato un amico vero". Cossiri lascia la moglie Anna, i figli Eleonora e Michele, il genero Emanuele, la sorella Leonia. La salma è composta nel Centro funerario Città di Macerata dove alle 14.30 di oggi sarà dato l’ultimo saluto.