Colpito da una pressa che stava trasportando: grave un operaio

Brutto infortunio in una falegnameria di Appignano: un 64enne è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Torrette ad Ancona. Il fatto è avvenuto intorno alle 10.30 di ieri. Nel piazzale dell’azienda, due operai a bordo dei muletti stavano tentando di portare all’interno del capannone una pressa, che avevano ancorato ai due piccoli mezzi. A un certo punto però il macchinario, del peso di una tonnellata e mezza, si è ribaltato all’indietro e ha colpito il 64enne, che si trovava lì vicino. L’uomo ha barcollato, è riuscito a non cadere, ma ha comunque ricevuto un colpo molto forte battendo torace e addome. Subito sono stati chiamati i soccorsi e il personale sanitario del 118, viste la dinamica e l’età del ferito, hanno ritenuto più opportuno farlo ricoverare subito a Torrette, dove l’appignanese è arrivato in eliambulanza. A quanto sembra comunque l’uomo, per fortuna, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Intanto, nella falegnameria sono arrivati anche i carabinieri e gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria territoriale 3, che hanno iniziato a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Le criticità emerse da un primo esame riguarderebbero il fatto di aver trasferito un mezzo così grande e pesante con due muletti, e anche il posizionamento del 64enne nei pressi del macchinario in movimento, che peraltro faticava anche a passare attraverso il portone di accesso del capannone. Gli accertamenti, comunque, sono in corso, e si valuteranno gli eventuali profili di responsabilità. Ad Appignano sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per rimuovere il macchinario e collocarlo in una posizione di sicurezza rispetto al contesto della falegnameria.