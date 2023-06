Colpito dall’escavatore, 18enne a Torrette

Colpito da un escavatore che si è ribaltato, un 18enne è rimasto ferito ieri pomeriggio. Intorno alle 15.30 il ragazzo era in contrada Valleresco a Urbisaglia, dove il nonno stava lavorando con il piccolo mezzo. Ma il terreno, scosceso e ancora zuppo d’acqua, ha ceduto e l’escavatore è finito sul ragazzo, che si trovava in basso rispetto al mezzo agricolo. Subito il 118 ha allertato l’eliambulanza per portarlo ad Ancona, dove è ricoverato con un politrauma. Il ragazzo però è sempre rimasto cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ast, vigili del fuoco e carabinieri.