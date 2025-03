Colpito con un sampietrino in faccia per gelosia, 15enne all’ospedale

Porto Recanati (macerata), 11 marzo 2025 – “Mio figlio di 15 anni stava passeggiando con due amiche in piazza dei Mille, quando si è avvicinato un 14enne di origini magrebine, palesemente ubriaco. Siccome conosceva una delle due giovani, si è ingelosito con il mio ragazzo e gli ha tirato un sampietrino in faccia, facendogli perdere i sensi. Alla fine ha rimediato otto giorni di prognosi e ora sporgerò denuncia”.

A raccontarlo è un 49enne di Osimo, padre del minorenne che è stato aggredito sabato sera nel centro di Porto Recanati. Sul posto sono dovuti intervenire i sanitari del 118, insieme a una pattuglia dei carabinieri della caserma locale accorsi per fare luce sull’episodio. Successivamente il 15enne è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso di Civitanova.

Ma a spiegare come sono andati i fatti è il genitore del ragazzo, che non non ha intenzione di passarci sopra. “Verso le 22.30, mio figlio si trovava in piazzetta dei Mille con due amiche coetanee – dice il padre –. A un certo punto si è fatto avanti un 14enne nordafricano che abita all’Hotel House, accompagnato da quattro amici della stessa età. In pratica, il 14enne conosceva una delle ragazze e le ha regalato un mazzo di mimose. Però era decisamente ubriaco e così si è ingelosito senza alcun motivo con mio figlio, che immediatamente gli ha spiegato di essere un semplice amico. Tant’è che il pericolo sembrava rientrato”. Eppure la situazione è degenerata in un attimo. “Mio figlio si incamminato con le amiche in un vicolo che dà sul lungomare e, proprio in quel momento, il nordafricano ha preso un sampietrino e lo ha usato per colpirlo in faccia – riprende il 49enne -. Nel tentare di scappare, mio figlio è cascato per terra e ha battuto la testa. Poi ha raggiunto piazza Brancondi, ma era talmente stordito dalla botta che è svenuto per qualche secondo. Allora mi ha chiamato al cellulare, dicendo che era successa una cosa grave e l’ho raggiunto”. Pochi minuti dopo l’arrivo del genitore, il 15enne è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che lo ha portato al pronto soccorso di Civitanova. Mentre i carabinieri hanno le testimonianze dei presenti. “E’ stato dimesso domenica con otto giorni di prognosi – sottolinea il padre -. A breve ci recheremo in caserma dai carabinieri e presenteremo una denuncia per l’aggressione. Quel 14enne nordafricano è già noto alle forze dell’ordine: sarebbe potuto accadere qualcosa di ancora più grave”.