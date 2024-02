Colpo all’autogrill in superstrada. Giovane rapinatore torna in carcere

Torna in carcere Antonio Scinti Roger, il 25enne di San Severino arrestato dopo la rapina all’autogrill in superstrada. Il tribunale del riesame ha infatti accolto il ricorso della procura, e per lui è scattata la misura cautelare a Montacuto. Il fatto di cui è chiamato a rispondere era avvenuto alle 13 di domenica 14 gennaio. Una persona con il volto coperto da un passamontagna si era presentato nell’autogrill tra le uscite Tolentino Sud e Tolentino Ovest della superstrada, nella corsia in direzione Foligno. Aveva estratto una pistola, l’aveva battuta sul bancone e poi l’aveva rivolta contro la commessa, ordinandole di consegnare soldi e vinci. Il rapinatore era poi fuggito, portando con sé 1.300 euro in contanti e biglietti della lotteria istantanea del valore di 3-4mila euro. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni di Tolentino e San Severino avevano subito avviato le indagini, e i sospetti ben presto si erano concentrati su Scinti Roger che, dalle vacanze di Natale, aveva avuto alcuni problemi in famiglia collegati all’uso di stupefacenti. E poche ore dopo la rapina, i militari del Nor avevano arrestato il 25enne. Erano stati recuperati i soldi, i gratta e vinci, la pistola (un’arma giocattolo a cui era stato tolto il tappo rosso) e i vestiti indossati nell’autogrill e ripresi dalle telecamere. All’udienza di convalida, il tribunale aveva disposto per lui l’obbligo di firma, rimettendolo in libertà. Ma la procura si è rivolta al tribunale del riesame di Ancona, sottolineando la gravità del quadro indiziario, la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare quanto al rischio che il 25enne commettesse altri reati simili, e l’indole del settempedano, che non solo avrebbe finto di essere armato entrando in un bar molto simulato di giorno, ma avrebbe anche mostrato lucidità organizzativa e spregiudicatezza nella commissione del fatto. Il tribunale della libertà ha accolto il ricorso e l’ordinanza è diventata definitiva il 20 febbraio. Il giorno stesso, come disposto dalla procura, i carabinieri di Tolentino hanno rintracciato Scinti Roger a casa e lo hanno accompagnato in carcere a Camerino.

Paola Pagnanelli