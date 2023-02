"Rispetto a qualche altro esercente, sono stato più fortunato". La prende così Gaetano Coppola, titolare dello tipografia ‘Romaoggetto’, in via Cernaia. L’attività, nella notte, è stata oggetto dell’irruzione dei ladri. Ma per loro si è trattato di un bottino piuttosto magro. "Qualche oggetto e due o tre felpe. Non comprendo – commenta Coppola – perché non le abbiano prese tutte, che erano cento circa. Fortunatamente non si tratta di danni ingenti perché la finestra si aggiusta con poco. Più che altro, parliamo di roba messa a soqquadro". Da dove sono entrati? "Deve essere stato – specifica – un bambino oppure qualcuno dal fisico davvero minuto, perché non si capisce come sia potuto passare per una fessura. I ladri, infatti, hanno forzato una finestra, senza romperla. Hanno soltanto allargato una barra. Comunque, hanno fatto un lavoro abbastanza meticoloso, impiegando anche del tempo e sono rimaste le pedate". A che ora è accaduto? "Non so bene l’orario, ma sono andato via da qui alle 22.30 e mi sono presentato alle 7 di mattina. Purtroppo non è la prima volta che mi accadono episodi del genere, ma non do la colpa alle forze dell’ordine. Non si può pretendere la volante ad ogni angolo della strada e anche noi cittadini dobbiamo stare attenti a tenere le serrature ben chiuse".

Francesco Rossetti