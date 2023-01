Colpo da 50mila euro in gioielleria In tre finiscono sotto processo

Un commando aveva assaltato il centro commerciale di Tolentino, razziando diamanti e lingotti d’oro dalla gioielleria. Per questo sono ora sotto processo Cosimo e Germano Seferovic, residenti nel campo Rom di Foggia, e Angelo Raffaele Fuggiano, di Taranto, accusati di furto e incendio doloso. La sera del 23 aprile 2021, una Volvo C70, con le targhe coperte, arrivò al Retail Park in contrada Pace e, usata come ariete, sfondò la vetrina del negozio "Doroinpoi". Ripresi dalle telecamere, cinque uomini a volto coperto forzarono poi la serranda metallica per entrare nel negozio, e una volta dentro presero a caricare tutti i gioielli più preziosi infilandoli nelle vaschette di plastica messe nel bagagliaio, per poi darsi alla fuga. Qualche ora più tardi, un’auto identica a quella usata a Tolentino esplose, dopo che era stata data alle fiamme, a Morrovalle. Lì vicino, i carabinieri trovarono una scatola del negozio di gioielli. Il danno causato al negozio era di 50mila euro.

Partirono subito le indagini usando le immagini delle telecamere della zona e della superstrada, poi le celle telefoniche e anche le intercettazioni, una volta individuati i sospettati, e alla fine i carabinieri di Tolentino accusarono un gruppo di uomini residenti in Puglia di quel furto. I due rom furono arrestati per primi, il tarantino – ritenuto un trafficante di auto – fu fermato in seguito dato che era stato all’estero.

Ieri mattina si è aperto il processo per tre di questi, in tribunale a Macerata. Il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto di sentire in aula i militari che hanno fatto le indagini e di acquisire le intercettazioni telefoniche degli indagati. Il giudice Federico Simonelli ha rinviato l’udienza al primo giugno, per iniziare con l’istruttoria. Anche gli imputati potranno poi dare la loro versione per respingere le accuse.

Paola Pagnanelli