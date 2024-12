Colpo di sonno al volante, con l’auto finisce contro lo Sferisterio

Un’auto è finita contro lo Sferisterio ieri mattina a causa, a quanto sembra, di un colpo di sonno del conducente. È successo alle 8 di ieri mattina. L’uomo, un maceratese di 50 anni al volante di una Citroen C3, si è immesso nella rotatoria di piazza Nazario Sauro per dirigersi verso via Diomede Pantaleoni, ma ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un muro dello Sferisterio, Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma per fortuna il maceratese non aveva riportato alcuna lesione nell’impatto, anche perché non stava procedendo a velocità sostenuta. La Citroen invece è rimasta parecchio danneggiata, soprattutto nella parte anteriore. Per questo gli agenti della polizia locale, intervenuti in piazza Sauro, hanno dovuto chiamare un carroattrezzi per rimuoverla e una ditta per pulire e rimettere in sicurezza la strada. Il maceratese è risultato negativo all’etilometro, e da una prima ricostruzione sembra che a causare il fuori strada sia stato un improvviso colpo di sonno.

Leggermente danneggiato nell’impatto il muro dello Sferiterio.