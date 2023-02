Colpo in una villetta, scacco alla banda

di Gaia Gennaretti

Furto in abitazione, ordinanza di custodia cautelare in carcere per quattro persone. Si tratta di tre uomini di origine croata e una donna italiana, residenti tra Zagarolo e Tor Bella Monaca. Il colpo è avvenuto a San Severino il 15 gennaio. La centrale operativa della Compagnia di Tolentino quel giorno ha inviato la pattuglia della stazione in una villetta alla periferia del paese, il cui proprietario, in quel momento fuori regione, aveva avuto contezza della presenza di persone intente a rubare all’interno, grazie ai sensori del sistema di videosorveglianza, installato in casa e collegato al cellulare. La vittima ha subito allertato una parente che, oltre ad avvisare i carabinieri, si è avvicinata con la propria auto all’abitazione parcheggiando a bordo strada in attesa della pattuglia. A quel punto la donna ha notato un’autovettura di colore scuro transitare, in quella strada isolata, a forte velocità. Durante il sopralluogo, i militari hanno verificato che gli autori del furto avevano provocato danni non trascurabili all’abitazione, forzando il cancello in ferro e la porta finestra della cucina. Avevano cercato la cassaforte ma erano poi fuggiti non appena si erano resi conto della presenza delle telecamere. Il proprietario di casa aveva denunciato il furto di un orologio e delle sterline. I militari settempedani hanno subito avviato le indagini ascoltando testimoni e analizzando le immagini di videosorveglianza dei comuni di San Severino e Castelraimondo. Così hanno potuto individuare il mezzo usato dai malviventi che erano stati controllati tempo prima in costiera romagnola. Il confronto tra le foto segnaletiche e i volti ripresi dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell’abitazione e della città, ha permesso di riconoscere i quattro autori del reato, uno dei quali indossava anche lo stesso capo di vestiario in entrambi i contesti. I quattro, la notte precedente avevano alloggiato in un hotel di Ancona, e avevano poi fatto tappa a San Severino dove avevano perpetrato il reato, per poi rimettersi in viaggio verso il luogo di residenza. Il Gip ha disposto l’arresto eseguito dal Nucleo Operativo e Radiomobile e dai militari della Stazione di San Severino, in collaborazione con le stazioni Carabinieri di Colonna e Tor Bella Monaca. La donna, 47enne, residente a Zagarolo, è stata trasferita al carcere di Rebibbia, mentre uno dei correidi 57 anni è stato accompagnato al carcere di Ancona; gli altri due indagati, irreperibili, sono ancora ricercati. Tutti gli indagati hanno numerosi alias e un molti precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio.