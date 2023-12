Colpo nella notte in tabaccheria. Sulla serranda: "Chiuso per furto"

Secondo furto in città nel giro di settantadue ore. Stavolta, è accaduto in una tabaccheria di via fratelli Bandiera, nel rione Risorgimento, dove la saracinesca è rimasta abbassata per tutta la giornata di ieri, con tanto di cartello "chiuso per furto". Al momento sono poche leinformazioni a disposizione. Per quanto si è potuto ricostruire il raid è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. È stato scoperto nella mattinata di ieri e a quanto pare la refurtiva avrebbe un valore di svariate migliaia di euro. Non è chiaro nemmeno da dove si siano introdotti i malviventi, tuttavia, con buone probabilità sarebbe stata forzata la serranda. Al momento sono in corso le indagini da parte del Commissariato. L’episodio, però, desta preoccupazione perché è il secondo che accade nel giro di soli tre giorni. Mercoledì sera era accaduto al bar pasticceria ‘Le dolcezze’, nel rione Villa Pini, dove un uomo incappucciato aveva mandato in frantumi la vetrina e o si era impossessato della cassa, con dentro duecento euro.

Francesco Rossetti