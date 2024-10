Colpo Sangiustese, la Maceratese si arrende

Maceratese

1

Sangiustese

2

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Ciattaglia (47’ st Cilla), Nicolosi (23’ st Mastrippolito), Lucero, Vanzan; Nasic, Gomis (23’ st Bracciatelli), Bongelli; Oses (38’ st Cirulli), Cognigni, Albanesi (23’ st Vrioni). A disp.: Marchegiani, Grillo, Compagnucci, Ruani. All. Possanzini.

SANGIUSTESE (3-5-2): Rossi; Morazzini, Herrera, Iommi; Gaspari (47’ st Monceri), Maquiesse (52’ st Bonifazi), Crescenzi, Tarulli, Pasqualini; Handzic (27’ st Grassi), Tulli (47’ st Cornero) A disp.: Sandroni, Baiocco, Lanza, Cresci, Marini. All. Giandomenico.

Arbitro: Latuga di Pesaro.

Reti: 17’ st Handzic, 44’ st Cirulli, 55’ st Cornero.

Note. Spettatori 1.300 circa. Ammoniti: Cognigni, Herrera, Vanzan, Tulli, Maquiesse. Angoli: 5-1.

In un solo colpo la Maceratese perde la partita, l’imbattibilità e la testa della classifica. Non è la solita Maceratese per merito di una Sangiustese ben disposta in campo, abile a chiudere gli spazi e a cercare dove pungere gli avversari. I biancorossi non riescono a incidere e a mettere Cognigni nelle migliori condizioni per farsi valere. Allo stadio era presente anche Cristiano Militello di Striscia la notizia. Il primo squillo è della Maceratese: Albanesi (2’) manovra bene sull’esterno e mette al centro un invitante pallone per Cognigni il cui colpo di testa finisce di poco sul fondo. Poco dopo arriva la risposta della Sangiustese (10’) quando i rossoblù rubano palla e mettono in azione Handzic, l’attaccante calcia di prima intenzione sul secondo palo senza inquadrare lo specchio della porta. La Sangiustese si fa apprezzare e al 25’ Pasqualini serve sul secondo palo Morazzini che calcia fuori. Poco prima (23’) la Maceratese aveva invocato il rigore per il fallo su Cognigni, l’arbitro estrae il giallo per ammonire l’attaccante.

Nella ripresa la Maceratese cerca la giocata vincente: sul tiro di Albanesi (2’) s’avventa Oses che di testa alza di poco sopra la traversa. La Maceratese insiste con Albanesi (10’) sul quale chiude il portiere Monti. È vincente Handzic (17’) che spalle alla porta addomestica il pallone, si gira e calcia alle spalle di Gagliardini per il vantaggio della Sangiustese. Palla in area rossoblù con Cognigni (40’) che serve Bracciatelli, la difesa sventa il pericolo. Al 44’ la Maceratese pareggia: bella sgaloppata di Vrioni che in velocità supera l’avversario e indirizza la palla sul secondo palo dove insacca Cirulli. Quando la partita sembra indirizzata sul pareggio arriva il raddoppio rossoblù sulla punizione battuta da Crescenzi che coglie la difesa disattenta e Cornero di testa insacca il gol che dà 3 punti alla Sangiustese.

Ora c’è da voltare subito pagina perché alle 19 di mercoledì la Maceratese ospiterà la neo capolista Chiesanuova per il match di ritorno di Coppa Italia. I biancorossi devono rimediare alla sconfitta dell’andata (1-0) per passare il turno.