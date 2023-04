Coltellata per una mancata precedenza a Villa Potenza: automobilista a processo

Villa Potenza (Macerata), 6 aprile 2023 – Una mancata precedenza aveva scatenato una reazione violenta, finita con un accoltellamento. Per quell’episodio, avvenuto il 14 gennaio 2020, sarà processato a dicembre Sulejman Nedjbi, macedone 49enne residente a Villa Potenza.

La vittima, un 23enne maceratese, era finita al pronto soccorso. Quel pomeriggio, due auto si erano incrociate alla rotatoria alla fine di via dei Velini, a Villa Potenza. Una delle due non avrebbe dato la precedenza all’altra e i conducenti si erano fermati per litigare.

A un certo punto della discussione però uno dei due, il macedone, aveva estratto un coltello con una lama lunga dieci centimetri e aveva colpito il ragazzo. Poi era risalito in auto e avrebbe tentato di investirlo, ma il giovane si era arrampicato sul tettuccio della sua vettura per mettersi in salvo.

Nedjbi sarebbe scappato via di corsa, ma gli agenti della questura e della polizia locale dopo poco lo avevano rintracciato. Il macedone si era scusato per la sua reazione, ma aveva detto di essere stato provocato dall’altro, che lo avrebbe seguito fino a quando lui si era fermato.

Il ragazzo intanto al pronto soccorso aveva avuto 25 giorni di prognosi per la coltellata presa al torace. Per questo episodio il 49enne era stato accusato di tentato omicidio, porto d’armi, omissione di soccorso e lesioni, e ieri per lui in tribunale si è tenuta l’udienza preliminare.

Il giudice Giovanni Manzoni lo ha prosciolto dalle accuse di tentato omicidio e omissione di soccorso; accogliendo la richiesta del pubblico ministero Enrico Barbieri lo ha invece rinviato a giudizio per gli altri due reati: il processo inizierà a dicembre. L’imputato è difeso dall’avvocato Domenico Biasco, ieri sostituito dalla collega Silvia Vigoni. Il 23enne si è costituito parte civile con l’avvocato Renato Coltorti.