Coltellate ai genitori, pena ridotta al 24enne

Condannato a 24 anni per aver tentato di uccidere la madre e il padre, ieri ha avuto una riduzione di pena Ivan Zamparini, 24enne di Gagliole, accusato di duplice tentato omicidio aggravato. Il suo difensore, l’avvocato Mauro Riccioni, ha rinunciato all’appello e questo, con la riforma Cartabia, dà diritto allo sconto di un sesto sulla pena, scesa dunque a 11 anni e otto mesi.

L’episodio si era consumato in una abitazione di Gagliole il 6 settembre scorso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, accorsi dopo la segnalazione dei vicini che sentivano le urla, il 24enne aveva iniziato a tagliarsi sotto l’effetto, dice l’accusa, di cannabinoidi e chetamina. Quando i genitori avevano cercato di fermarlo, con un coltello da cucina lungo 22 centimetri e la lama di 12 il ragazzo aveva colpito prima la madre e poi il padre. La donna, Souad Kanane, 61 anni, era stata colpita più volte e aveva riportato ferite al torace e una lesione vascolare del collo. All’ospedale di Camerino aveva avuto quindici giorni di prognosi. Il padre invece, Terenzio Zamparini, 66 anni, carabiniere in pensione ed ex consigliere comunale di Gagliole, aveva riportato ferite più gravi a torace, spalle e addome. Era stato ricoverato ad Ancona e operato la notte stessa. Dopo gli accertamenti condotti dai carabinieri del Reparto operativo di Macerata, guidati dal colonnello Massimiliano Mengasini, e della Compagnia di Camerino, guidata dal capitano Angelo Faraca, il giovane era stato arrestato. A maggio in tribunale a Macerata il processo con il rito abbreviato era finito con la condanna a 14 anni. Ieri il giudice Daniela Bellesi ha invece applicato la riduzione per il mancato appello, facendo scendere la pena a undici anni e otto mesi.

Chiara Marinelli