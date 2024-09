Coltellate ai giardini: "Mio cugino ferito solo per aver difeso un ragazzino"

Macerata, 30 agosto 2024 – "Mio cugino è stato aggredito per aver difeso un ragazzino, e ora che lui è in ospedale sua moglie, che è incinta, ha paura anche di uscire per fare la spesa. Quello che è successo l’altra note è stato orribile".

Abdelekbir Sadiki, algerino che vive e lavora in Italia da dieci anni, in perfetto italiano racconta l’accoltellamento avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì ai giardini Diaz. La vittima è stata suo cugino, 26enne anche lui algerino, tuttora ricoverato in ospedale per le coltellate ricevute al viso, alla spalla e a un polmone.

"Mio cugino – racconta Sadiki, riferendo la versione appresa dal parente – era uscito e aveva incontrato un amico tunisino. Insieme da corso Cavour sono scesi verso il bar dei giardini. Ma arrivati lì hanno sentito la voce di un ragazzino, era un parente dell’amico di mio cugino, che chiedeva aiuto. Due uomini, nigeriani che conosciamo tutti e si vedono spesso in giro, ce l’avevano con lui. Mio cugino e l’amico si sono avvicinati a chiedere cosa stesse succedendo, e mio cugino ha allontanato con la mano uno dei nigeriani, dicendogli di lasciare stare quel ragazzino. A quel punto da dietro gli è arrivata una coltellata da uno dei nigeriani, che poi ha lanciato il coltello verso l’altro. Mio cugino dunque si è visto arrivare un altro colpo, si è appena allontanato e la lama lo ha ferito alla spalla e poi alla bocca, squarciata. Infine, un’ultima coltellata lo ha preso al fianco, ferendo il polmone. I due tunisini erano già scappati, e a quel punto è scappato anche mio cugino. Al bar gli hanno dato qualcosa per pulirsi la bocca. Poi ha provato a chiamare il 112, ma con quel taglio non riusciva a farsi capire. Così si è allontanato verso lo Sferisterio e in viale Trieste, davanti al Comune. Lì è crollato a terra. Per fortuna non era tardissimo, e c’erano delle persone che hanno chiamato i soccorsi. Così è stato portato in ospedale".

Il 26enne se la caverà, ma è in condizioni piuttosto delicate. È stato anche necessario portarlo ad Ancona per operarlo al taglio che aveva alla bocca.

"Ora lui è in ospedale a Macerata, e sua moglie è sola in casa qui. Entrambi sono arrivati da circa un anno dalla Francia, anche se lei è di origini italiane. Lei lavora per qualche ora assistendo gli anziani in ospedale, ma ora ha paura di uscire. E anche lui ha paura. Io stesso, quando quella notte sono andato al pronto soccorso, ho visto uno dei due nigeriani che era lì in ospedale. Lui non si era fatto niente, non era lì per curarsi. Non sappiamo bene cosa fare a questo punto, ma mi dispiace moltissimo che mio cugino e sua moglie si siano trovati in questa situazione solo per aver cercato di aiutare un ragazzino. E poteva anche andare peggio. Se l’accoltellamento fosse avvenuto più tardi, chi avrebbe soccorso mio cugino ferito? Chi avrebbe chiamato l’ambulanza? Per questo ho deciso di segnalare pubblicamente questa situazione, perché non possono accadere fatti simili e perché chi può faccia qualcosa. Queste due persone hanno paura e non sanno a chi rivolgersi".

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, per ricostruire come siano andate le cose e quali siano le responsabilità.

Paola Pagnanelli