Coltellate al compagno dopo la lite: patteggia

Colpisce con un coltello il compagno, al culmine di una discussione: 24enne di origini moldave patteggia un anno. L’episodio di violenza tra le mura domestiche era avvenuto la sera del 27 ottobre scorso, intorno all’ora di cena. Secondo quanto era stato ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia, che erano subito intervenuti sul posto dopo la segnalazione del 118, la giovane donna si trovava in casa con il suo compagno, un 51enne civitanovese, che vive a Santa Maria Apparente.

I due stavano discutendo animatamente tra di loro quando, nel bel mezzo della lite, la giovane donna avrebbe afferrato un coltello da cucina e avrebbe colpito il compagno alla pancia, dalla parte sinistra. Era stata poi lei stessa a chiamare i soccorsi. La giovane donna aveva atteso alla porta dell’abitazione l’arrivo dei soccorritori del 118 e della Croce Verde, spiegando quello che era successo e dicendo loro che in salotto avrebbero trovato il compagno ferito. Nell’attesa dei soccorsi l’uomo si era sfilato da solo il coltello dalla pancia per poi lasciarlo appoggiato sul pavimento. Era stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Per lui dieci giorni di prognosi. Fortunatamente nulla di grave. La donna era stata fermata e arrestata dagli agenti del commissariato di polizia con l’accusa di tentato omicidio. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza preliminare, davanti al gup Claudio Bonifazi. Il pm era Stefania Ciccioli. Il reato di tentato omicidio, che inizialmente le era stato contestato, è stato derubricato a lesioni aggravate dall’uso dell’arma. La 24enne, difesa dall’avvocato Fabiola Cesanelli, ha patteggiato un anno, con pena sospesa. Il compagno 51enne è assistito dall’avvocato Roberta Bizzarri.

Chiara Marinelli