Coltellate alla vicina di casa: denunciata 24enne

Alla fine è stata denunciata per lesioni la 24enne italiana (originaria della provincia di Frosinone) che, stando alle indagini dei carabinieri, ha aggredito e colpito con un coltello una 49enne brasiliana (sua vicina di casa), mentre entrambe si trovavano lunedì nel centro di Porto Recanati. La sudamericana è ancora ricoverata all’ospedale di Civitanova, con una prognosi di 20 giorni per via di un fendente che ha subito all’altezza della schiena, sotto la scapola. Ma per fortuna non risulta in pericolo di vita. Tuttavia gli accertamenti dei militari non si fermeranno qui, anche perché tuttora non è stata ritrovata l’arma usata per ferire la 49enne. I fatti erano avvenuti in città nel primo pomeriggio, verso le 15.20.

A quell’ora la brasiliana si trovava nella zona tra piazza delle Vele e l’ex capannone Nervi, finché avrebbe iniziato a litigare con la 24enne, per futili motivi. Però la giovane italiana avrebbe perso il controllo della situazione e tirato fuori una lama, infliggendo così una coltellata alla 49enne. A quel punto era scappata via sopra a un monopattino elettrico, mentre venivano chiamati i soccorsi. Sul posto erano giunti gli operatori sanitari del 118, con l’ambulanza della Croce Gialla da Recanati e quella medicalizzata da Recanati, insieme ai carabinieri della caserma di Porto Recanati. In breve, la brasiliana era stata caricata e condotta al pronto soccorso civitanovese. Nel frattempo i militari dell’Arma (arrivati in forze da Civitanova) avevano avviato le ricerche per stanare la fuggitiva, con l’ausilio della polizia locale. E nel giro di poche ore, la 24enne è stata ritrovata in città malgrado avesse tentato la fuga, grazie alla serrate indagini messe in campo dai carabinieri. Quindi, era stata portata in caserma per poi vedersi notificata una denuncia a piede libero per quanto successo.