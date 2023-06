Coltellate in centro, condannato a otto anni

di Paola Pagnanelli

Per il tentato omicidio di un 22enne, aggravato dai motivi di odio razziale, il recanatese Omar Pintucci è stato condannato a otto anni e otto mesi di reclusione. Inoltre dovrà risarcire la vittima con 40mila euro di provvisionale, in attesa di stabilire il risarcimento definitivo. Si è chiuso così ieri il processo sui fatti avvenuti la notte del 30 luglio scorso in via Alemanni, nel centro di Recanati. Secondo l’accusa, ricostruita ieri in tribunale a Macerata dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli, quella sera Pintucci, 47enne, era sceso da casa perché infastidito dalle voci di alcuni avventori di un bar lì vicino. Indispettito, si era scagliato contro il 22enne Ayman El Aouni con un coltello, ferendolo alla schiena, al torace vicino al cuore, e all’avambraccio e urlandogli insulti razzisti: "Marocchino di m..., tornate a casa, siete sempre voi a fare casino". Ma per fortuna, il barista e un altro cliente si erano lanciati per bloccarlo e difendere il ragazzo, mentre qualcun altro filmava la scena con il cellulare. Per fortuna, il barista e un altro cliente si erano subito lanciati in difesa del ragazzo, riuscendo a fermare il recanatese. El Aouni era finito a Torrette in condizioni critiche, mentre Pintucci era stato portato a Montacuto, dove si trova tuttora, con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai motivi di odio razziale. In udienza preliminare in tribunale a Macerata, sotto processo con il rito abbreviato, l’imputato ha dato una versione diversissima della vicenda, assicurando di aver solo reagito alle provocazioni verbali e non solo del 22enne. A conferma di questa sua versione, ha anche chiesto di sentire come testimone una sua amica, la quale però – dopo essersi presentata solo con l’accompagnamento coattivo – ha negato di aver assistito a qualsiasi scambio tra i due, dunque non ha dato nessun contributo alla ricostruzione dei fatti. Ieri dunque, nell’ultima udienza, il pm Rastrelli ha chiesto la condanna dell’imputato confermando la versione dell’aggressione da parte di Pintucci, indispettito dalle voci sotto casa. Alla richiesta si è associato l’avvocato Damiano Corsalini, parte civile per il 22enne. L’avvocato difensore Donato Attanasio ha invece chiesto l’assoluzione del recanatese, ribadendo la versione difensiva della provocazione subita da Pintucci. Alla fine il giudice Domenico Potetti ha condannato il 47enne a otto anni e otto mesi, oltre che al risarcimento per il ragazzo che, per fortuna, ora si è ripreso dalle gravi lesioni riportate. "Sono naturalmente molto soddisfatto dell’esito del giudizio – ha commentato l’avvocato Corsalini –. Nulla potrà compensare il grave danno subito dal mio giovane assistito, tuttavia, la sentenza ha reso doverosa giustizia di un accadimento particolarmente grave".