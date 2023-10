Coltellate in centro storico: "Vendetta per la compagna"

Ci sarebbe la volontà di vendicare la compagna, uccisa da un’overdose nell’estate del 2022, dietro alla violenta aggressione di martedì mattina in corso Garibaldi. È quanto ha sostenuto Simone Bernardini, il 46enne che l’altra mattina ha preso a coltellate Marco De Nicola. Ma la ricostruzione dell’uomo è tutta da verificare. Dopo essere stato portato in caserma dai carabinieri della Compagnia di Macerata, e poi in ospedale perché del tutto fuori di sé, il 46enne avrebbe detto cosa sarebbe accaduto l’altra mattina. A causa del gatto, si sarebbe trovato fuori casa senza maglietta. A torso nudo avrebbe iniziato a girare per la via; per altro, a detta di alcuni residenti della zona, prendendosela a parole con i passanti incrociati. Poco prima delle 13, avrebbe visto in vicolo Illuminati, vicino casa sua, De Nicola, suo conoscente.

Bernardini avrebbe iniziato ad accusarlo della morte di Marisa Cremonte, la giovane mamma stroncata da un’overdose nell’estate del 2022. De Nicola avrebbe provato a difendersi, ma vedendo la mala parata avrebbe cercato riparo verso il bar. Bernardini avrebbe allora tirato fuori il coltello e avrebbe tentato di colpirlo, ferendolo alle mani. La scena violenta è avvenuta in un momento in cui corso Garibaldi era affollatissimo, pieno di studenti del liceo scientifico e dell’università a fine lezioni, oltre che dei vari passanti. Un muratore sarebbe poi riuscito a disarmare Bernardini, prima che potesse accanirsi anche contro un vicino di casa incrociato in vicolo Illuminati. Ora il 46enne si trova in un ospedale psichiatrico. È stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, per aver reagito in modo violento ai militari che tentavano di placarlo; è accusato anche di porto d’armi o strumenti atti a offendere, per essere uscito di casa con il coltello a serramanico lungo in tutto 16 centimetri, e di lesioni ai danni di De Nicola. Quest’ultimo ieri è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 20 giorni. Aveva ferite da taglio alle mani, e una più piccola alla mandibola. I carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli, proseguiranno le indagini per fare piena chiarezza su quanto accaduto, ricostruendo la vicenda anche con le numerose testimonianze.