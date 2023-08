"Coltellate per difesa": rimane ai domiciliari

di Paola Pagnanelli

Accusato di aver accoltellato il rivale in amore, ieri Salvatore Sannino ha provato a dire di essersi solo difeso. Ma dopo aver visto le immagini delle telecamere il giudice Andrea Belli ha convalidato l’arresto e disposto che rimanga ai domiciliari. Si è chiusa così ieri l’udienza di convalida per il 46enne campano, finito in manette nel tardo pomeriggio di martedì, con l’accusa di porto d’armi e lesioni volontarie aggravate dai futili motivi ai danni di un albanese, secondo lui nuovo compagno della sua ex. Il fatto era successo al distributore Is di via De Amicis a Civitanova. La donna aveva incontrato lì il fratello di Sannino, per parlare di alcune questioni rimaste in sospeso. Ma a un certo punto era arrivato il 46enne, che se la sarebbe presa con l’albanese per motivi di gelosia. Il presunto rivale era stato colpito al torace e alla testa, e subito soccorso dal 118. Per fortuna, in ospedale era stato chiarito che non aveva riportato lesioni preoccupanti. Intanto Sannino era fuggito. Ma nel giro di poco i carabinieri lo avevano rintracciato, mentre era in auto sul lungomare nord, a Fontespina. Così l’uomo era finito ai domiciliari, a casa del fratello a Porto Sant’Elpidio, come disposto dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli. Ieri, in tribunale a Macerata si è tenuta l’udienza di convalida. Difeso dall’avvocato Maurizio Ballarini, in sostituzione del collega Francesco Mantella, il campano ha respinto le accuse. Per prima cosa ha sostenuto di portare sempre un coltello con sé, nel caso in cui servisse per tagliare il pane. Poi ha affermato che era stato l’altro ad aggredirlo per primo, e lui si sarebbe solo difeso, non avendo alcun motivo per prendersela con l’albanese. Ma i carabinieri hanno depositato in udienza i filmati delle telecamere del distributore di benzina. Le immagini mostrerebbero in maniera molto chiara Sannino che arriva, estrae il coltello e inizia a colpire l’altro, senza che questi abbia avuto il tempo di dire o fare qualcosa. Di fronte a queste immagini, il giudice Andrea Belli ha convalidato l’arresto e disposto che il 46enne rimanga ai domiciliari, sempre a casa del fratello a Porto Sant’Elpidio. Dopo la richiesta dei termini a difesa da parte dell’avvocato Ballarini, il processo per direttissima è stato rinviato al 14 novembre. Sannino ha già una precedente condanna per rapina, che ha espiato, relativa a un episodio commesso a Recanati nel 2017.