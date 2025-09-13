Decalogo per le aree interne

Coltellate per un parcheggio. Arrestato alla frontiera svizzera

In manette un albanese residente a Morrovalle dopo la violenta aggressione a due pakistani.

Il luogo dell’aggressione

Accusato di aver accoltellato due pakistani, al culmine di una lite per un parcheggio, era sparito in Svizzera. Ma l’altro giorno a Como-Ponte di Chiasso la polizia di frontiera, vedendolo a piedi mentre rientrava verso l’Italia, lo ha fermato per un controllo scoprendo che su di lui pendeva un mandato di arresto. Così è finito in manette Elmas Becaj, 43enne che ricercato dallo scorso 31 luglio.

Quel pomeriggio c’era stato l’accoltellamento in mezzo alla strada, vicino al negozio Acqua e Sapone a Trodica di Morrovalle, sotto gli occhi di passanti e commercianti. Il 43enne, in auto con una donna, aveva litigato con due pakistani per un parcheggio e li aveva inseguiti fino a Trodica. Lì sarebbe sceso dall’auto, avrebbe estratto un coltello a serramanico, con la lama di dieci centimetri, e avrebbe colpito i due pakistani, che avevano cercato di difendersi. Dall’auto poi era scesa anche la donna, che aveva sputato addosso ai due aggrediti. Nel frattempo, sul posto erano arrivati anche fratelli e cugini dei pakistani. L’aggressore era stato bloccato e un passante aveva allontanato il coltello. Erano stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate tre ambulanze delle Croce Verde. L’aggressore era risalito a bordo dell’auto ed era ripartito, facendo perdere le sue tracce. I due pakistani eranotati soccorsi: uno era stato portato a Torrette, con una prognosi di 45 giorni; per l’altro 15 giorni.

Le indagini avevano permesso ai carabinieri di Morrovalle e Civitanova di risalire a Becaj, e per lui era partita una ordinanza di custodia cautelare in carcere per le accuse di lesioni aggravate dalla recidiva, dai futili motivi e dall’uso delle armi.

Fino a poco tempo fa, il 43enne aveva fatto perdere le sue tracce. Ma il 27 agosto l’uomo ha provato a varcare a piedi la frontiera con la Svizzera per rientrare in Italia. Gli agenti lo hanno visto e controllato, e una volta identificato hanno visto che era ricercato dal tribunale di Macerata. Al termine degli accertamenti, l’albanese è stato portato nel carcere di Como, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni potrà dare la sua versione sull’acccaduto.

