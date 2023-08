Coltello e minacce di morte dopo la mega scazzottata

Sarebbe entrato in un locale del centro, armato di coltello, e soprattutto intenzionato ad aggredire e quindi saldare il conto che aveva in sospeso con un giovane senegalese, dopo che i due se l’erano date di santa ragione la sera prima, tra il lungomare centrale e piazza Brancondi. Questo l’inquietante episodio avvenuto domenica pomeriggio, a Porto Recanati. Intorno alle 17, un ragazzo sui vent’anni (e di origine magrebina) si è diretto in un locale pubblico dove lavora il senegalese, più o meno suo coetaneo. A quel punto avrebbe tirato fuori una lama e, urlando verso i gestori, avrebbe perlustrato come una furia le varie stanze dell’attività commerciale, cercando quel giovane con intenti tutt’altro che pacifici. Ma i proprietari del locale hanno subito cercato di placare le ire del magrebino, dicendogli che il loro dipendente in quel momento non stava lavorando e dunque non si trovava là. Sono stati attimi di grande paura e concitazione, dato che il magrebino aveva il coltello in mano ed era fuori di sé. Alla fine, in qualche modo, lui si è calmato e se n’è andato senza far danni. Sta di fatto che alcuni residenti della zona si sono accorti di quello che stavano succedendo, dopo aver sentito le urla del giovane direttamente dalle finestre di casa. Il fatto è stato segnalato ai carabinieri della caserma di Porto Recanati, diretti dal luogotenente Vito De Giorgi. Da indiscrezioni, pare che gli attriti fra i due giovani siano nati per motivi legati al mondo della droga. In realtà, il primo capitolo dello scontro era partito nella notte tra sabato e domenica, sul lungomare Lepanto e a largo Porto Giulio. Verso mezzanotte e mezzo, in una zona di spiaggia completamente al buio, diversi ragazzi sui vent’anni (più o meno una decina) avevano cominciato a litigare fra loro. E in particolare la contesa era tra il magrebino e l’altro ragazzo senegalese. I due si erano così rifilati botte da orbi, finché la scazzottata si era spostata a lato di piazza Brancondi. Ma presto i vigilantes che stavano controllando gli chalet hanno allertato le forze dell’ordine, e sul posto sono giunte una pattuglia dei carabinieri e altre due della polizia locale. Al loro arrivo, però, tutti i giovani coinvolti nella lite erano riusciti a far perdere le proprie tracce.