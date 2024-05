Coltivazioni devastate dai cinghiali

Cinghiali ghiotti, ora pure di caffè. In località Schito di Sarnano, branchi da oltre 30 capi hanno preso d’assalto un campo di erba medica appena seminata con concime biologico a base di fondi di caffè. All’agricoltore Mauro Tidei sono rimasti solo la devastazione e tanto amaro in bocca. Lo denuncia la Coldiretti di Macerata, sottolineando che la situazione è peggiorata per le aziende agricole dopo che il Tar delle Marche ha escluso dal piano regionale di controllo degli ungulati la cosiddetta braccata, ovvero la presenza di almeno due o più cani, tra le tecniche di selezione. "Da quando le squadre sono state costrette ad adoperare un solo cane – spiega Giordano Nasini, direttore di Coldiretti Macerata – i danni sono ripresi in maniera consistente". I cinghiali sono responsabili del 75 per cento dei danni in agricoltura e, nel tempo, questo ha indotto molti agricoltori ad abbandonare colture importanti e redditizie come pisello proteico, mais da polenta o girasole. Senza contare la pericolosità sulle strade: l’Osservatorio Asaps ha contato 11 incidenti con feriti gravi nelle Marche. "È tempo che la Regione si doti di un nuovo documento che renda più incisivo il contrasto attraverso un ripensamento degli Atc, snellendo le procedure per i risarcimenti per i danni da fauna selvatica", commenta il presidente di Coldiretti Macerata, Francesco Fucili (nella foto). "L’agricoltore – conclude Mauro Tidei – deve optare per colture meno remunerative perché meno appetibili dai cinghiali".