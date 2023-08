Coltivazioni di cannabis, patteggia un anno

di Paola Pagnanelli

Con una piccola coltivazione di cannabis in casa, e 90 grammi di foglie e fiori già essiccati, è finito nei guai il montecosarese 32enne Mattia Fermani. A fermarlo sono stati i finanzieri della Compagnia di Civitanova. Mercoledì pomeriggio le pattuglie hanno fatto qualche giro di controllo in zona, anche alla luce di recenti sequestri di sostanze fatti nei giorni scorsi. A un certo punto, hanno visto due piante di cannabis in un giardino: in questo caso, non è stato necessario il fiuto infallibile del cane Hanima per capire che lì ci fosse qualcosa di interessante. Così i finanzieri hanno contattato il proprietario e hanno approfondito il loro controllo anche nell’appartamento. In questo modo, sono state trovate altre due piante, per le quali Fermani aveva allestito una piccola serra. Oltre alla coltivazione, i militari hanno trovato e sequestrato anche 90 grammi di foglie e fiori che erano stati raccolti e messi ad essiccare, in vista del consumo. Così il 32enne è finito agli arresti domiciliari, come disposto dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli per l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Ieri mattina per lui si è tenuto il processo per direttissima, in tribunale a Macerata. Difeso dall’avvocato Antonella Natale, il montecosarese ha chiesto di patteggiare la pena con il pubblico ministero Luisella Tassi, e la pena concordata è stata di un anno di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. Letta la sentenza da parte del giudice Andrea Belli, dunque, il 32enne è tornato in libertà. La Guardia di finanza prosegue dunque nell’impegno contro lo spaccio di stupefacenti, a tutela della sicurezza e salute pubblica. Nei giorni scorsi, anche un altro giovane montecosarese era finito ai domiciliari in seguito al sequestro di 126 grammi di hashish e due di cocaina, trovati dopo un controllo partito dalla stazione. Vicino alla farmacia, i militari avevano fermato un’auto, e con il fiuto del cane antidroga era stato trovato un primo quantitativo delle sostanze, nascoste nell’abitacolo. Il resto era stato sequestrato in casa del ragazzo. Questa mattina per lui ci sarà l’udienza di convalida, nella quale, difeso dall’avvocato Simone Santoro, potrà dare la sua versione in merito all’accusa.