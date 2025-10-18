"Coltiviamo l’inclusione con i ragazzi disabili"

In un angolo della campagna maceratese, l’agricoltura diventa strumento di inclusione, crescita e speranza. Qui le donne, con sensibilità e creatività, trasformano i campi in luoghi di opportunità e relazione. A raccontarlo è Martina Buccolini (nella foto), 38 anni, responsabile Coldiretti Donne Macerata e impegnata nell’area Comunicazione e Marketing dell’azienda agricola SiGi, sempre nel capoluogo. "La connessione tra azienda femminile e agricoltura sociale o multifunzionalità è molto stretta — spiega —. Le donne si stanno dimostrando più adatte a interpretare il cambiamento del mercato e delle necessità: cercando di unire esigenze territoriali e familiari con la produttività, stanno creando un nuovo modo di fare mercato che possa essere non solo produttivo ma anche utile e responsabile".

La sua esperienza più significativa è il progetto ‘Tutti in campo’, iniziativa nata quasi cinque anni fa, in pieno Covid, con l’obiettivo di offrire uno spazio ai ragazzi con disabilità cognitive. "Il problema principale per loro era non sentirsi utili e stare sempre rinchiusi. L’azienda agricola così ha offerto uno spazio aperto molto sereno dove poter esprimere le potenzialità di ciascuno". Cinque ragazzi, ognuno con esigenze differenti, hanno partecipato a un percorso di lavoro agricolo ed educativo, guidati da un’educatrice professionale: "Abbiamo unito le attività agricole alla funzionalità pedagogica — racconta Buccolini —. Dal semplice innaffiamento delle piante alla semina e al trapianto, ogni attività ha contribuito allo sviluppo di autonomia e competenze pratiche".

La fase più avanzata del progetto ha trasformato i partecipanti in guide turistiche del Museo dei Frutti Antichi, "un frutteto digitalizzato con QR code informativi che raccontano la storia e le curiosità di ogni pianta". Fondamentale l’importanza della multifunzionalità e dell’agricoltura sociale: "Le donne innovano e diversificano. In un panorama come questo, se hai pochi ettari devi puntare su qualità, servizi e inclusione".

l. p.