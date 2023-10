Combattere Alzheimer e demenze col gioco

Parte tutto dalla famosa frase di Mario Clementoni, il fondatore dell’omonima azienda di giochi educativi di Recanati: "Il gioco è una cosa importante, non bisognerebbe mai smettere di giocare, anche quando si diventa grandi". È il figlio Pierpaolo a ricordarla ieri mattina durante la conferenza stampa di presentazione del progetto "Giocare fa bene a tutte le età" proposto dall’Università degli studi di Macerata con la Clementoni spa e il coinvolgimento della Fondazione Ircer. "Si tratta di un’iniziativa innovativa e all’avanguardia – sottolinea il sindaco Bravi – che ancora una volta dimostra la grande dinamicità della Fondazione Ircer che sta facendo un grandissimo lavoro".

A spiegare il perché della collaborazione è il Presidente della Fondazione, Giacomo Camilletti, che ricorda i momenti difficili ove sono "mancati la presenza dei familiari, i contatti fisici, le chiacchierate e le attività esterne. I progetti possono rimanere sulla carta se non c’è qualcuno che li rende operativi e questo fa parte di un programma che l’Ircer si è posto qualche mese fa, avviato subito dopo la fine dei protocolli Covid. Siamo sicuri che porterà un vantaggio ai nostri anziani, ma anche agli operatori". L’obiettivo del progetto spiega Veronica Guardabassi, ricercatrice dell’Università, "è quello di creare giochi che abbiano una tipologia calzante per persone con Alzheimer o demenza grazie anche alla presenza di operatori attentamente formati. Vedremo se il gioco sarà in grado di stimolare tali processi cognitivi". Sarà selezionato un campione attraverso un test cognitivo e poi s’inizierà la parte operativa, ovvero di somministrazione del gioco e verifica dei risultati che durerà sino a gennaio.

"L’idea è quella di considerare i giochi come strumento per creare benessere e socialità e combattere la depressione e la solitudine, spiega l’assessore ai servizi sociali Paola Nicolini, cioè creare benessere mentale per salvaguardare il benessere fisico. I giochi li abbiamo presi in prestito dalla Clementoni e li abbiamo adattati per rendere fruibili e divertenti anche per chi è affetto da demenza. Per domenica prossima abbiamo organizzato una giornata di formazione a cui parteciperà anche il pedagogista Antonio Di Pietro". Per la Clementoni nulla di nuovo perché da sempre "la filosofia dell’azienda – ricorda Pierpaolo Clementoni – è investire sul territorio e sul valore sociale del gioco attraverso il quale si riesce a creare contatti privilegiati con adulti e bambini. Da tutte le esperienze che abbiamo fatto durante gli anni, sia pratiche che di raccolta dati, abbiamo capito che basta modificare solo leggermente un gioco per renderlo utilizzabile e divertente per tutti, anche per i bambini autistici".