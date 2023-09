Combattere l’addio alla scuola a Tolentino: un corso nel settore ristorazione

Aperte le iscrizioni di un corso triennale gratuito per "operatore della ristorazione" a Tolentino, rivolto a giovani sotto i 16 anni, per combattere la dispersione scolastica. E’ destinato a ragazzi e ragazze in obbligo di istruzione, con o in corso di conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e che non abbiano compiuto appunto i 16 anni. "Il corso – organizzato da Wega – è caratterizzato dalla maggiore parte di ore pratiche in laboratorio e di stage in aziende di settore, in modo che l’allievo potrà essere pronto ad entrare nel mondo del lavoro. Al termine sarà rilasciato dalla Regione un attestato di qualifica professionale riconosciuto a livello nazionale, quello sulla sicurezza e Haccp. Le lezioni preparano a lavorare in bar e ristoranti, a supporto di chef o in sala, e a gestire un’attività. Il percorso nasce per arginare la dispersione scolastica ed è mirato a far emergere le attitudini pratiche". Sono previsti stage aziendali con Anpal, l’attivazione dell’apprendistato, permettendo di seguire le lezioni e formarsi nelle aziende ricevendo una retribuzione mensile. Gli allievi potranno scegliere di transitare poi al sistema statale degli istituti professionali. Il corso inizia il 13 settembre, ma c’è la possibilità di ulteriori inserimenti fino a fine dicembre in base ai posti ancora disponibili. Info www.wegaformazione.com, 0736.848619.