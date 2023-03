"Come 118 ci saremo anche per le piccole cose"

di Giorgio Giannaccini

C’è chi ha offerto il caffè a quei volontari dal cuore d’oro, mentre altri hanno voluto regalare a loro un ciambellone (rigorosamente fatto in casa) come segno di gratitudine. Subito dopo il primo intervento a bordo dell’ambulanza Romeo 2320 per soccorrere un pakistano all’Hotel House, che non si sentiva bene: ma per fortuna niente di grave, un semplice codice verde. Così, ieri mattina, è ufficialmente partita l’era della Croce Rossa attiva ora a Porto Recanati con il suo distaccamento in via Masaccio, al Bivio Regina, dopo che nei giorni scorsi l’Ast di Macerata ha tolto il servizio di emergenza 118 alla Croce Gialla, perché il presidio alla palestra Ballarini-Michelini non presenta più i requisiti necessari per tale attività. Puntuali, alle 8, i volontari della Croce Rossa hanno aperto per la prima volta le porte del nuovo distaccamento che da ieri è presente in città, nella zona sud. E, proprio a quell’ora, il presidente dell’associazione Matteo Carlocchia ha fatto visita all’equipaggio, per fare un in bocca al lupo ai suoi ragazzi. "Voglio dire grazie ai residenti del quartiere per la bellissima accoglienza che ci hanno riservato – racconta Carlocchia –: in molti ci hanno fatto visita solo per offrirci un caffè, o per regalarci una torta. E li abbiamo rassicurati che li aiuteremo in loco anche per piccole medicazioni o la misurazione della pressione, visto che abbiamo le attrezzature disponibili in sede. Loro ci hanno ringraziato, perché la nostra presenza è un prezioso aiuto per quella zona periferica. Poi, verso le 12 siamo, andati all’Hotel House per il primo intervento". Quanto alla loro attività di emergenza 118, Carlocchia spiega dunque come sarà impostato il servizio, presente h24. "Sul posto avremo sempre un equipaggio composto da due elementi, autista e soccorritore, però l’intenzione è di mettere a disposizione un terzo milite – afferma –. Ogni giorno ci saranno tre turni: dalle 7 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 7. Nella sede abbiamo un magazzino, bagni, docce, stanza da letto, cucine e refettorio a disposizione dell’equipaggio". Ma c’è pure dell’altro: "A breve partirà un corso base di Croce Rossa, perché negli ultimi tempi abbiamo registrato un boom di iscrizioni, circa una quarantina di persone provenienti da Porto Recanati, Civitanova e altri paesi limitrofi. Qui saranno a disposizione tutti i nostri iscritti, 163, tra volontari e dipendenti".