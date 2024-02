Come cambia la viabilità

Per consentire i festeggiamenti per il Capodanno cinese, il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale nelle zone interessate dalla manifestazione. L’ordinanza prevede il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Mazzini dalle 9 di oggi alle 23 di domani. Divieto con rimozione forzata domani anche in: piazza Annessione dalle 14 alle 16, corso Garibaldi, via Tommaso Lauri, corso Matteotti, piazza Oberdan, piazza della Libertà (zona APU) e piazza Vittorio Veneto (zona APU) dalle 14 alle 16.30. Divieto di transito dalle 15 alle 23 in piazza Mazzini. Prevista anche la sospensione della circolazione stradale per tutti i veicoli, per il tempo necessario al passaggio in sicurezza del corteo.