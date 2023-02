Come comportarsi nelle emergenze: consigli agli studenti

Si è conclusa con successo l’attività svolta dai volontari di Protezione civile di Belforte, Caldarola e Camporotondo, nelle scuole secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo De Magistris, volta alla diffusione delle buone pratiche in caso di emergenze. "I partecipanti – spiega il Comune di Belforte - hanno avuto occasione di conoscere il ruolo della Protezione civile in caso di terremoto o alluvione e hanno appreso come comportarsi nel caso in cui si verifichino tali eventi. La cultura delle emergenze deve essere coltivata partendo dai ragazzi". Il ringraziamento va a tutto il personale scolastico per la disponibilità e ai volontari del gruppo comunale di Belforte con Renato Vita, Tamara Carducci e Vincenzo Sambuco dei gruppi di Caldarola e Camporotondo per la professionalità.