Come evitare di farsi truffare: i consigli agli anziani della Polizia

Tante raccomandazioni e consigli utili agli anziani per non cadere vittime dei truffatori. Di questo si è parlato, giovedì sera, nell’incontro svolto al Circolo Acli di Montecanepino, a Potenza Picena. E’ quanto organizzato dall’Acli provinciale di Macerata, che ha dato il via a una serie di incontri per la campagna di prevenzione contro le truffe agli di anziani. Perciò, nell’appuntamento di giovedì, i relatori sono stati il dirigente della Squadra mobile di Macerata, Matteo Luconi, e l’ispettore superiore Cassio Paciaroni, che hanno fornito ai cittadini le raccomandazioni del caso con l’obiettivo di prevenire questo tipo di fenomeni e proteggere le persone anziane, più esposte a questa fattispecie di reato. La polizia di Stato è da sempre impegnata sul fronte che riguarda le cosiddette truffe, specie quelle commesse nei confronti di persone anziane o dei più deboli.

D’altronde questa è una delle iniziative intraprese a seguito del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza di Macerata, che ha dato impulso alle attività di prevenzione dalle truffe, le quali vedono coinvolte tutte le forze di polizia con la collaborazione di altri enti e associazioni che mettono a disposizione propri locali per gli incontri. Erano presenti il presidente del Circolo Acli di Montecanepino, Enea Girotti, e Antonella Melatini, del Consiglio provinciale Acli di Macerata.