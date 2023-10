Come fronteggiare le emergenze: nuovo piano di Protezione civile

Il nuovo Piano di emergenza comunale di Protezione civile è stato approvato all’unanimità nell’ultima seduta consiliare: riporta le procedure operative di intervento per fronteggiare eventuali emergenze. Il Piano, frutto di un’attenta analisi territoriale realizzata interamente dalle risorse interne agli uffici del Comune, è stato adeguato alle attuali disposizioni in materia di Protezione civile e sostituisce i precedenti atti di pianificazione di emergenza. "Il territorio cambia e cambiano i rischi connessi - afferma il sindaco Mauro Romoli -. Per la redazione è stato necessario uno studio approfondito dell’assetto del territorio, delle sue tendenze evolutive, nonché delle condizioni di criticità che hanno permesso, attraverso l’analisi multirischio, di individuare o confermare le aree di emergenza di Protezione civile. Nel nuovo Piano vengono analizzati ulteriori nuovi scenari di rischio anche sulla base dei dati ottenuti dagli studi di microzonazione sismica di III livello". A seguito dell’approvazione e nell’ottica di informare la cittadinanza, sarà reso disponibile sul sito internet del Comune. A questa fase, seguirà una serie di tavoli tecnici e incontri divulgativi con la popolazione, grazie al supporto dell’associazione volontaria Macerata Soccorso già attiva sul territorio, con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza in tema di prevenzione e mitigazione dei rischi e al contempo mettere in atto il nuovo Piano di Protezione civile comunale.