Come gestire bene la raccolta differenziata a Valfornace: ecco l'app "Junker"

A Valfornace è arrivata "Junker", l’app per la raccolta differenziata che aiuta a gestire in modo corretto e sostenibile i rifiuti. L’amministrazione ha deciso di adottare questa applicazione, mettendola gratuitamente a disposizione dei cittadini. Basta scaricare l’app sul proprio smartphone (Android, Apple o Huawei); in questo modo si avrà a disposizione un tutor personale per differenziare senza errori. In caso di dubbi, infatti, bisogna inquadrare il codice a barre dell’imballaggio o, se non presente, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. I cittadini troveranno anche quiz per imparare a differenziare e a ridurre i propri rifiuti, mappe di tutti i punti di raccolta e le buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio. Grazie a Junker, avranno anche la possibilità di ricevere messaggi diretti dall’amministrazione comunale su avvisi, iniziative, interruzioni o cambiamenti nei servizi pubblici. "Con l’attivazione di questo nuovo servizio, auspichiamo una rinnovata attenzione di tutta la cittadinanza alla raccolta differenziata nel nostro Comune", dice il sindaco Massimo Citracca.