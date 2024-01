Come gestire emozioni e stress della classe

Il Convitto di Macerata è parte di un progetto pilota, in collaborazione con Unimc, di "Mindful teaching": una pratica meditativa ed educativa sviluppata negli Usa. Con il termine "mindfulness" si intende la consapevolezza del momento presente, osservato con curiosità e assenza di giudizio, attraverso semplici pratiche formali e informali: "il sassolino delle intenzioni", "meditazione del giardino segreto", "della montagna", "della gentilezza amorevole". Sono pratiche basate su attenzione a respiro, silenzio e riconoscimento delle emozioni, gratitudine, gentilezza e accettazione. Queste pratiche sono utili a combattere stress e ansia e portano grandi benefici anche nei bambini con Adhd, Bes, dislessia e autismo. Il percorso, iniziato nell’ottobre scorso con sessioni di illustrazione e sperimentazioni delle pratiche, affonda le sue radici nella "Settimana dell’Inclusione" organizzata dall’ateneo maceratese tra aprile e marzo 2023 per promuovere la conoscenza di pratiche didattiche innovative tra studiosi, scuole, famiglie, servizi e istituzioni del territorio. A quell’evento il Convitto ha partecipato con entusiasmo, cogliendo gli inputs offerti dal centro di ricerca diretto da Catia Giaconi, che collabora al progetto assieme alla ricercatrice e psicologa Anna Maria Mariani. Prima di Natale i docenti e gli educatori sono stati chiamati a mettere in pratica quanto appreso innestando tra gli studenti i primi semi di Mindfulness a scuola, su più livelli, con brevi sessioni di mezzora in alcune classi pilota. La dirigente del Convitto, Roberta Ciampechini, oltre a ringraziare il rettore Unimc John Mccourt e il dipartimento di Scienze della formazione, si congratula con la professoressa Barbara Fausti, vicepreside e referente per la Scuola del percorso mindful teaching. Ringraziamenti che vanno anche a docenti, educatori e alunni per l’ampia adesione e l’accoglienza riservata a questa attività, di cui sottolinea la grande validità didattica e umana, non solo per la vastità di orizzonti che apre, che vanno dalla spendibilità delle competenze civiche acquisite in aula fino al raggiungimento dell’obiettivo 3 dell’agenda 2030 Onu, ossia quello che riguarda il benessere della persona, ma anche per la verticalità dell’approccio pedagogico. L’obiettivo è ora quello di portare avanti le buone pratiche connesse alla Mindfulness nella didattica quotidiana: la dirigente, insegnanti ed educatori saranno lieti di presentare la ricca proposta formativa del Convitto dopodomani e domenica 21, a partire dalle ore 16.30, in occasione degli open day di gennaio.