Come nasce una birra, sei realtà aprono le porte per tre giorni dedicati a malto e luppolo

Saranno i birrifici Laurus-BrewPub Agricolo (Recanati), MalaRipe (Pollenza), Sothis (Morrovalle), Birra MC-77 (Serrapetrona), Il Mastio (Colmurano) e il Microbirrificio Resina (Potenza Picena), quelli della nostra provincia che aderiranno a "Birrifici Aperti Marche".

L’iniziativa, organizzata dalla Regione, si svolgerà l’8, il 9 e il 10 dicembre. In totale, saranno ben ventidue i birrifici locali che apriranno le loro porte per una tre giorni all’insegna del malto e del luppolo. "Rappresenta un’opportunità di promozione e crescita per i birrifici delle Marche ed è un’esperienza coinvolgente per il pubblico interessato al mondo della birra artigianale e agricola – rimarca l’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini –. La Regione sta scommettendo sulla birra. Abbiamo diverse realtà che stanno diventando un elemento stabile nell’offerta enogastronomica della nostra regione".

La formula della manifestazione consentirà a tutti di scegliere tra i vari birrifici aperti negli stessi giorni e dislocati nelle diverse province delle Marche. Ea Polonara dell’agenzia Asteres ha aggiunto: "C’è molto interesse per conoscere i birrifici, come avviene la produzione, parlare con il mastro birraio che fa vivere l’emozione della creazione della birra". Nelle pagine Instagram e Facebook, @birri?ciapertimarche, si potrà poi scoprire il programma e gli orari di ogni birrificio.