Come possiamo chiamare i nuovi "Paperoni"?

Pierfrancesco

Giannangeli

Dopo aver coperto di avvertenze e istruzioni per l’uso "Dumbo" e "Peter Pan", "Gli aristogatti" e "Il libro della giungla", perché "rappresentazioni negative eo maltrattamenti di persone o culture", la campagna di redenzione di sé della Disney ha toccato nei giorni scorsi un altro personaggio molto conosciuto e sì, dai, anche amato: il buon Zio Paperone (dubbio amletico: a questo punto si potrà dire di lui ancora "buon"? boh). Al disegnatore Don Rosa è stato comunicato che due sue classiche storie, che appunto hanno per protagonista Paperon de’ Paperoni, non verranno ristampate poiché non in linea con i (nuovi) valori dell’azienda. Insomma, metti un papero – finto, eh, cioè di carta – sulla gogna e siamo più tranquilli. Temi di una serietà assoluta come il razzismo, l’omofobia, e ciò che a essi è collegato, evidentemente riguardano anche fumetti e cartoni animati con cui generazioni di bambini sono cresciuti non accorgendosi della loro pericolosità sociale. Sarà, ma viene il sospetto che abbia ragione Giulio Meotti, che sul Foglio di venerdì ha parlato di "nuovi braghettoni di una cancel culture che non conosce freni". Però adesso, dopo quello che è successo dalle nostre parti, tutto questo ci pone un problema. Una volta i giornalisti se la cavavano con un bel paragone e ognuno capiva com’erano andate le cose. No, attualmente non si può più, c’è di mezzo la morale. Quindi, come chiamare i cinque fortunati che con il Superenalotto si sono spartiti ventuno milioni di euro – quattro milioni e qualche spicciolo a testa – a Montecassiano? Un tempo sarebbero stati "i nuovi Paperoni", ma adesso? E pure Montecassiano sarebbe diventata "la nuova Paperopoli". E no, si rischia ben qualcosa adesso a fare certi paragoni. Meno male che a Topolinia ancora si resiste (fino a quando?). Augurandoci che il sacrosanto tema dell’inclusione ci lasci un po’ di Paperone, complimenti ai nuovi Paperoni, che molti di noi vorrebbero ora avere come zii.