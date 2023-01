Come rendere indimenticabile ogni momento del matrimonio

Il matrimonio è sempre più un evento che gli sposi vogliono rendere indimenticabile in ogni singolo momento. Per questo torna ’Sposi in festa’ ideato dalla LC Eventi di Luca Ciarpella per aiutare e affiancare chi sta per sposarsi. L’appuntamento è per giovedì 2 febbraio alle 19 al ristorante La Cipolla d’Oro di Porto Potenza, dove gli sposi troveranno ad attenderli tanti professionisti del settore con suggerimenti, consigli d idee. La serata sarà presentata da Daniela Gurini e Luca Ciarpella e vedrà la partecipazione anche di diversi ospiti, a cominciare dai comici Lando e Dino. L’ingresso è completamente gratuito, grazie ai titolari del ristorante La Cipolla d’Oro e a quelli dell’azienda Se.Pa. Arredamenti, ma è necessaria la prenotazione: contattare LC Eventi al numero 347 6377531.

"“Sposi in festa” è una serata spettacolo dove gli sposi sono gli assoluti protagonisti – afferma l’organizzatore –. Creeremo l’atmosfera giusta per metterli a loro agio e farli dialogare con i migliori professionisti del wedding, dalla parrucchiera al make up artist, dal gioielliere allo specialista di addobbi floreali, dall’agente di viaggio al Dj e così via, in modo che possano allestrire un matrimonio perfetto". Dalle ore 19 ci sarà la presentazione dei wedding partners, seguirà la cena gourmet con intrattenimento musicale e l’esibizione di artisti del wedding. A seguire il noto duo comico Lando & Dino (nella foto in basso) e la sfilata di abiti da sposa e sposo curata da Le spose di Francesca e Sartoria Luca Paolorossi. Alle 22 inizierà il collegamento in diretta streaming social e televisiva rispettivamente sulle pagine Facebook di LC eventi di Luca Ciarpella, dei fornitori e su TV Centro Marche canale 10 del dgt, fino alle ore 23.

I partners presenti saranno: ristorante La Cipolla d’Oro, Se.Pa. Arredamenti, LC Eventi, Le Spose di Francesca, Sartoria Luca Paolorossi, Flowery di Paola Diomedi, Gioielleria Cartechini, agenzia viaggi Yucatan, Tabaccheria del Corso di Piscitelli,

Royal Garage di Cherubini, Sonia Parrucchieri, Alleanza Assicurazioni (Tomassini), Musa Academy Make-up (Alessandra), Calzature Giorgio Iachini, Licio Movimenti Notturni, Foto Color Lab, WP Giulia Melelli & Gioia Marcolin, Relife Servizi.