Come riconoscere il pane naturale

Come riconoscere un prodotto da forno artigianale e naturale prima di assaggiarlo? E prima ancora: che significa artigianale e naturale? Sono alcune delle domande a cui si cercherà di rispondere questo pomeriggio alla "Forneria Marchigiana", in via Pintura, con "Dalla terra al pane", evento organizzato in collaborazione con Slow Food Civitanova. Una masterclass con aperitivo finale che inizierà alle 16 con l’incontro dal tema "Dall’artigianalità alla località: scoprire cosa significa realmente artigianale, naturale e locale", poi alle 17.30 si passa ad "Assaporare la differenza". Per prenotazioni: 347.4554394.