Come sarà il mondo dopo la guerra ucraina

"Dentro e oltre la guerra. Incontri sulla Russia, l’Europa occidentale e orientale". E’ questo il titolo del ciclo di conferenze organizzate da Unimc, coordinate dalla professoressa Benedetta Barbisan. Otto incontri, in programma tra febbraio e aprile, uno dei quali si tiene domani pomeriggio nell’auditorium di via Padre Matteo Ricci, protagonista lo storico Andrea Graziosi che presenterà il suo libro "L’Ucraina e Putin tra storia e ideologia". Dialogherà con lui Angelo Ventrone, docente di Storia contemporanea all’Università di Macerata. "Ad un anno dall’inizio della guerra – spiega Ventrone - abbiamo inteso proporre una serie di riflessioni sul rapporto Ucraina-Russia, sulla realtà politica della Russia oggi, sulle voci di dissenso nel paese, sull’efficacia delle sanzioni e altro. E’ un tentativo di addentrarsi nella guerra, nelle ragioni che ne spiegano la durata e che consentano di prevederne la conclusione, anche per cercare di capire come sarà il mondo dopo che sarà finita" Fino a che punto si deve spingere il sostegno dell’Occidente all’Ucraina? "La difesa dell’Ucraina da parte dell’Unione Europea e degli Stati Uniti si giustifica non solo perché quel paese è stato aggredito dalla Federazione Russa, ma anche perché dal 1991 (dalla fine dell’Urss), l’Ucraina ha seguito un percorso sempre più divaricato rispetto a questa, avvicinandosi sempre più al modello occidentale. La Russia, a partire dalla fine degli anni Novanta, invece, ha preso una strada diversa segnata da un potere sempre più accentrato che ha limitato la libertà di pensiero e di stampa. La ’rivoluzione arancione’ dei primi anni Duemila ha portato ad un’accelerazione verso il modello democratico occidentale. Putin ha ostacolato questo processo, fino a negare all’Ucraina il diritto di esistere". Si può fare qualche previsione sul conflitto? "E’ davvero difficile. Diciamo che si può immaginare che le difficoltà incontrate da Putin spingano i vari attori a cercare una soluzione, soprattutto perché l’Ucraina sta subendo una devastazione molto pesante. La speranza è che si arrivi quanto prima alla pace che ritengo possa passare attraverso un accordo con specifica attenzione alle aree orientali del paese". C’è già una lezione che il conflitto ci ha dato? "Assolutamente. Siamo cresciuti nella convinzione che prima o poi, tutti i paesi sarebbero approdati a una democrazia parlamentare. Non è così. Scopriamo altri attori, come Putin, che la considerano un regime decadente. La democrazia è molto fragile, va difesa e custodita. Ma è anche molto forte perché chi vince non vince tutto e chi perde non perde tutto, così da garantire il pieno rispetto di tutti i diritti".

Franco Veroli