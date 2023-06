Come soccorrere i bimbi Consigli e tecniche per affrontare l’emergenza

A lezione di salvataggio dei più piccini: questo è quanto intende offrire l’associazione di promozione sociale Praxis di Macerata, tramite degli incontri specifici di formazione tenuti da esperti e dedicati a chiunque, per vari motivi, entri a contatto con i bambini e i ragazzi. "Buona la prima delle due serate dedicate al soccorso pediatrico – spiegano gli organizzatori -, in collaborazione con il centro di formazione ‘Soccorriamo’ e diretta a genitori, docenti, operatori sportivi e a tutti coloro che operano a contatto con i bambini e con i giovani". Presentato da Veronica Bruschi e Filippo Monachesi, il seminario è stato tenuto dall’esperto Roberto Cappelletti "che, grazie alla sua professionalità e simpatia, per due ore l’altra sera ha mantenuto sempre elevato l’interesse del pubblico che si è raccolto alla Galleria degli Antichi Forni. "Dopo la spiegazione dei molteplici elementi che possono rappresentare un pericolo per i bambini - aggiungono gli organizzatori -, i partecipanti si sono potuti cimentare praticamente con le manovre di disostruzione, che sono state effettuate sui manichini, e hanno così ottenuto risposte ai molteplici dubbi e agli interrogativi che sorgono in merito alla sicurezza di un’età molto particolare". Il prossimo appuntamento dell’associazione Praxis, che sarà sempre a ingresso libero e gratuito, era previsto per oggi alle 18 alla Galleria degli Antichi Forni, il tema della seconda serata è "Pillole di pediatria", ma a causa di un impedimento dell’ultimo minuto è stato rinviato a data da destinarsi. Durante l’incontro, comunque, in particolare sarà affrontato lo ’scottante’ interrogativo su "quando recarsi in pronto soccorso". Per chi fosse interessato, è possibile avere ulteriori informazioni contattando lo 0733-234359.

c. g.