Come sta cambiando la città. Scuole, piscine e sicurezza idraulica: "I cantieri del Pnrr a vele spiegate"

Canal del Rio, la piscina Tosi, il villaggio San Luca, l’asilo nido dei Cuccioli e la ricostruzione delle scuole Taliercio e Buonarroti. Sono solo alcuni dei progetti legati al Pnrr, alcuni già conclusi altre in fase di chiusura. In ogni caso i lavori dovranno essere ultimati entro la scadenza del mandato della sindaca Serena Arrighi. Nello specifico l’ultimo progetto a partire sarà quello per l’adeguamento idraulico del Canal del Rio, che come tutti gli altri è finanziato dal Piano nazionale di riprese e resilienza.

Proprio in questi giorni si stanno completando tutte le necessarie verifiche progettuali e nelle prossime settimane cominceranno i primi lavori che interesseranno l’area di corso Rosselli, là dove il canale sfocia nel Carrione. Stiamo parlando in questo caso di un investimento complessivo di circa quattro milioni di euro, che serviranno per la messa in sicurezza del corso d’acqua tombato che scorre sotto tutta via don Minzoni.

Per un intervento in procinto di partire ce ne sono già tre che si sono conclusi. L’asilo nido ‘I Cuccioli’ di via Erevan è stato riaperto lo scorso novembre dopo essere stato ampliato e riammodernato grazie a 191mila euro di fondi Pnrr, ai quali l’amministrazione ne ha aggiunti altri 400mila. Sono poi terminati anche i lavori di sistemazione della frana lungo la strada per Campocecina e dell’ex mattatoio. Sul fronte lavori in corso a Marina è iniziata la ricostruzione delle scuole medie ‘Taliercio’ e ‘Buonarroti’ con l’obiettivo della riapertura per l’anno scolastico 2026-27.

Dovrebbe invece inaugurare con la prima campanella dell’anno scolastico 2025-26 la nuova mensa della primaria ‘Rodari’, alla Prada. A Bonascola, invece, i lavori per la nuova rotatoria sulla via Provinciale, dopo aver subito qualche rallentamento, sono ripresi ormai da alcune settimane e contiamo che in tempi brevi possa essere già tracciato il nuovo incrocio per poi arrivare a veder chiuso il cantiere questa estate.

Nessun intoppo invece per la rigenerazione di villaggio San Luca. Qui i lavori per la sistemazione dei futuri spogliatoi e dei locali coperti sono quasi finiti e poi si potrà procedere con il completamento delle aree esterne. Per quanto riguarda gli impianti sportivi sta procedendo come da programma la riqualificazione del parco della Caravella, dove oltre al rifacimento della pista di pattinaggio e a un nuovo tracciato per gli skateboard sarà ampliata la palestra comunale, mentre per la piscina ‘Tosi’ di via Sarteschi l’obiettivo è quello di completare i lavori entro la fine del 2025. In questo caso è stata necessaria una importante revisione progettuale riguardo gli interventi da compiere sulla tensostruttura.

