Come suona la tua lingua?. L’incontro per bambini

Una mattinata all’insegna della scoperta della lingua italiana. È l’iniziativa dal titolo "Come suona la tua lingua?" che si terrà sabato a partire dalle 10 nella biblioteca comunale "Francesco Antolisei" di San Severino. Si tratta di una proposta per bambini e bambine, italiani e di lingua straniera, che promette un coinvolgente incontro di storie, musica e giochi linguistici pensati per favorire l’interazione e l’apprendimento in un ambiente divertente e accogliente. L’obiettivo è quello di celebrare la ricchezza della lingua italiana e promuovere l’inclusione, offrendo un’opportunità di scambio culturale e linguistico per i bambini di diverse provenienze.

