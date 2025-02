"Come suona la tua lingua?" in biblioteca

Un’occasione di scambio, crescita e integrazione dedicata ai più piccoli. È quella che propone per sabato a partire dalle 10, la biblioteca Francesco Antolisei di San Severino che ospiterà l’evento "Come suona la tua musica? Ascolta la mia…", promosso in collaborazione con l’associazione Sognalibro. L’iniziativa, dedicata appunto a bambini e bambine, italiani e di lingua straniera, è finalizzata a contrastare la povertà educativa e favorire l’inclusione linguistica e culturale. Per informazioni 0733-641313.