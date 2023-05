Comicam: edizione record

Edizione da record per il Comicam. La fiera del fumetto, del cosplay e dei giochi ha registrato sopra le 2000 presenze che, nella due giorni, hanno affollato i 43 stand, i tavoli dei 20 artisti, i 5 eventi sul palco tra concerti e intrattenimento e decine di attività. "L’associazione Comicam - ha affermato il presidente Manuel Bernardini - ringrazia l’amministrazione comunale: ha organizzato con noi la manifestazione mettendo a disposizione tutta la macchina logistica e proponendo in prima persona idee per un evento nuovo e innovativo, a partire dall’Escape City nel centro storico". Preziose le collaborazioni con l’Associazione Arma Aeronautica sezione di Loreto che ha portato un simulatore di volo dal museo dell’aeronautica permettendo per 16 ore a grandi e piccini di sorvolare il territorio di Camerino; e l’associazione Zombie Inside, che ha rianimato le vie del centro con un Escape City a cui hanno partecipato con entusiasmo 60 iscritti. Supporto anche da 10 associazioni ludiche regionali e 6 festival del fumetto regionali, Contram (ha messo a disposizione un servizio navetta), Cus (con la sezione E-Sports ha fornito l’attrezzatura per l’area videogiochi) e Unicam.