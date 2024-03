Comicità e musica: . Cicchella torna con il suo "Bis"

Francesco Cicchella con il suo spettacolo "Bis!" ritorna nei teatri, giovedì 21 marzo sarà sul palco del teatro Rossini. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane artista, in un one man show esilarante. Sul palco oltre all’artista partenopeo, anche Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis. Biglietti in vendita Ticketone.it e alla biglietteria dei Teatri di Civitanova. Il tour è prodotto, organizzato e distribuito, in esclusiva italiana da Top Agency e Ventidieci. "Lo show è in continuo aggiornamento – sono le parole di Cicchella -, per cui anche coloro che lo hanno già visto possono tranquillamente tornare e divertirsi ugualmente, trovando tante novità. Oltretutto, gli scenari che faranno da cornice contribuiranno a creare atmosfere particolarissime".