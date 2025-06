Comics e giochi di ruolo. Due giorni con Appignavalon

Sfilate e contest cosplay a tema Tim Burton, con premi per i costumi più creativi; giochi di ruolo e da tavolo, laboratori, talk con illustratori e autori e food truck. Nel centro storico del borgo di Appignano, oggi e domani, spazio alla quarta edizione di Appignavalon, il community event più atteso delle Marche dedicato a comics, cosplayer e giochi di ruolo per grandi e piccini. L’evento è a ingresso gratuito. "Siamo entusiasti di invitare cittadini, visitatori e turisti a partecipare a questa nuova grande edizione di Appignavalon – dichiara il sindaco Mariano Calamita –, un evento che celebra la cultura pop e del fantastico". Quest’anno filo conduttore sarà un omaggio al regista Tim Burton e al suo immaginario gotico, romantico e visionario. Il vicesindaco e assessore al Turismo, Stefano Montecchiarini, spiega: "La magia e le suggestioni di Tim Burton trasformeranno il nostro centro storico in un luogo sospeso tra sogno e immaginazione". L’evento, promosso dal Comune di Appignano in collaborazione con l’Associazione Help di San Severino Marche e l’Associazione Terre di Sogno, è "un grande momento di inclusione e socializzazione", come aggiunge l’assessore alle Politiche sociali, Silvia Persichini. Tra i tanti appuntamenti in programma, oggi alle 21.30 in piazza Umberto I, spazio al "Tim Burton Show de The Spleen Orchestra": il collettivo musicale, nato nel 2009 da un progetto dedicato ad evocare l’estetica e la poesia dei film di Tim Burton, proporrà un vero e proprio "circus freak" dal vivo, con brani tratti da colonne sonore leggendarie come quelle composte da Danny Elfman. Diretta dal regista Rico Sirignano, la performance è impreziosita da attori e scenografie teatrali grazie alla collaborazione con "Two Little Mice". Negli anni, The Spleen Orchestra ha calcato con successo palchi in tutta Italia (Milano, Roma, Lucca Comics…) e l’evento a Appignano promette di essere un’esperienza immersiva indimenticabile.

Martina Di Marco