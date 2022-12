Comincia a prendere forma la piscina alle Casermette

Comincia a prendere forma il nuovo polo natatorio alle Casermette. Ieri, infatti, è stato effettuato il getto in cemento delle due vasche, quella più grande (da otto corsie) lunga 25 metri e larga 16,5 e quella più piccola, per attività ludico-ricreative, di sei metri per 16,5. A dare l’impatto di come sta procedendo il progetto, una foto dall’alto, postata dall’assessore Andrea Marchiori sui social. "Si è proceduto con il getto delle vasche e, per gennaio, si prevede la posa delle pareti – spiega l’assessore ai Lavori pubblici –. In arrivo anche le coperture in legno. Si conclude così un anno storico per la città di Macerata che, finalmente, vede dei lavori veri per la costruzione delle piscine". Il riferimento dell’assessore sembra risalire al lontano 2015 quando, l’allora amministrazione comunale aveva delimitato l’area di Fontescodella annunciando l’inizio dei lavori entro fine anno. Lavori, poi, mai partiti. Successivamente il polo venne spostato alle Casermette e ridimensionato e la nuova amministrazione di centrodestra decise di portarlo avanti. I lavori, aggiudicati alla Torelli-Dottori, prevedono un impianto accessibile in continuità con la viabilità a servizio dei due edifici scolastici Mestica e Alighieri, dotato di un’area parcheggio dedicata oltre agli spazi di sosta per i mezzi di soccorso e quelli riservati agli addetti ai lavori. Il progetto si compone di due corpi di fabbrica collegati da un lungo corridoio coperto.