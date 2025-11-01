Comitato cittadino deluso dai politici:: "Nessun ascolto"

Il comitato cittadino per Porto Potenza, deluso dalle forze politiche locali, chiede che le tante proposte siano ascoltate da maggioranza e minoranza. "La partecipazione dei cittadini alla vita politica non è un optional della democrazia, ma la sua linfa vitale – dichiara Marco Graziani, vicepresidente del comitato –. Solo attraverso un dialogo libero si possono costruire decisioni condivise. Nel programma del sindaco Noemi Tartabini, un intero paragrafo era dedicato a partecipazione e trasparenza. Anche nel programma del centrosinistra, oggi all’opposizione, si parlava di “un Comune vicino ai cittadini“ e di “bilancio partecipato“. Era la primavera del 2024. Oggi, di tutto questo rimane il nulla cosmico. Abbiamo presentato decine di proposte all’amministrazione e all’opposizione, per migliorare la vita dei cittadini. Le poche risposte ricevute sono state vaghe, spesso accompagnate da attacchi personali gratuiti. Eppure, sono gli stessi politici che si indignano per la disaffezione dei cittadini verso la politica e per l’astensionismo. Non vogliamo più assistere a consigli comunali come quello sulla questione palestinese, in cui tutti si sono dichiarati d’accordo, ma nulla è stato fatto dopo gli impegni presi".